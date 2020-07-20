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Каменюка завершив кар’єру футболіста

Сьогодні 11:56 1069 0
Микита Каменюка 16 років виступав за Зорю
Каменюка завершив кар’єру футболіста
#Зоря, #Каменюка, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Захисник Зорі Микита Каменюка, який відіграв у луганському клубі 16 років, оголосив про завершення кар'єри.

Про це повідомляє Чемпіон.

Для 35-річного оборонця останнім у кар'єрі став матч проти Десни, в якому Зоря здобула бронзові медалі чемпіонату України.

Актуально: Зоря - Десна 1:1. Огляд матчу

Микита Каменюка розпочав кар'єру в Авангарді з Ровеньків. З 2004 до 2020 року, з деякими перервами, виступав за Зорю. Також грав за Маріуполь та Верес.

Також в його активі 1 матч за збірну України.

У сезоні 2019/20 Каменюка зіграв за Зорю 10 матчів, в яких віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, у матчі 32-го туру УПЛ Зоря та Десна зіграли внічию.

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