Михайличенко: У Динамо є багато статистів

Динамо необхідно у міжсезоння очистити склад.

Про це розповів головний тренер київського клубу Олексій Михайличенко.

"Цей сезон дав багато приводів для роздумів. Є багато статистів, із якими потрібно наводити порядок. Обойма Динамо повинна складати 18-20 осіб, і кожен із них має виходити на поле та виконувати те, що від нього вимагається. Не завжди це виходить. Будемо думати.

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Основні завдання - Кубок України та кваліфікація Ліги чемпіонів - ми виконали. Але після гри з Колосом великий осад. Сезон був неоднозначним. Можливо, це і добре, що він показав больові точки, які нам потрібно виправляти.

Команда потребує посилення? Не тільки посилення, але й очищення", - розповів Михайличенко.