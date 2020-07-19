Джерело - Чемпіон.

17 липня у Києві ветеранська збірна України зіграла проти збірної ветеранів АТО/ООС Києва.

Гру було присвячено пам'яті загиблих пасажирів та членів екіпажу рейсу МН17, а також ексфутболісту Динамо та тренеру збірної ветеранів Володимиру Лозинському, який помер саме 17 липня. За збірну України зіграли батько та брат футболіста збірної України Жуніора Мораеса.

Зазначимо, що запрошені гості з бразилії є колишніми футболістами. Батько Мораеса - Алоізіо пограв свого часу за відомі бразильські клуби (Сантос, Батафого та Флуміненсе). Брат футболіста - Бруно причетний до перемоги Порту в Лізі чемпіонів 2004 року.

Впевнену перемогу здобули футболісти збірної України, а один з голів на рахунку Алоізіо Мораеса. Також за ветеранів українського футболу відзначилися Бєлік і Собуцький.

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