Суркіс: Михайличенко? Давайте зараз не будемо говорити

Президент Динамо Ігор Суркіс, схоже, ще не вирішив, чи залишиться біля керма команди Олексій Михайличенко.

Про це заявив сам власник клубу.

"Не може команда, яка зобов'язана вигравати, програти, і не тому що це Колос. Так, є травмовані, якісь виправдання. Але те, що було сьогодні - у мене немає слів.

Оцінка сезону? По грі незадовільно, однозначно. Ми не можемо програвати таким командам, як Колос у вирішальних матчах. Так, я розумію, що на них нічого не давило. Але це футбол, де команда повинна демонструвати свій клас, але, мабуть, клас знівельовано у них. Чому? Будемо розбиратися.

Ми не можемо відставати від Шахтаря на 22 очка. Кубок не може компенсувати ту гру, яку ми показували в цьому сезоні.

Доля Михайличенка? Давайте не будемо зараз про це говорити. Емоції вщухнуть, ви про це дізнаєтеся", - сказав Суркіс.