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Суркіс: Михайличенко? Давайте зараз не будемо говорити

Вчора 23:25 742 0
Власник клубу прокоментував поразку в матчі з Колосом
Суркіс: Михайличенко? Давайте зараз не будемо говорити
#Колос, #Динамо, #Суркіс

Джерело - Великий футбол.

Президент Динамо Ігор Суркіс, схоже, ще не вирішив, чи залишиться біля керма команди Олексій Михайличенко.

Про це заявив сам власник клубу.

"Не може команда, яка зобов'язана вигравати, програти, і не тому що це Колос. Так, є травмовані, якісь виправдання. Але те, що було сьогодні - у мене немає слів.

Оцінка сезону? По грі незадовільно, однозначно. Ми не можемо програвати таким командам, як Колос у вирішальних матчах. Так, я розумію, що на них нічого не давило. Але це футбол, де команда повинна демонструвати свій клас, але, мабуть, клас знівельовано у них. Чому? Будемо розбиратися.

Ми не можемо відставати від Шахтаря на 22 очка. Кубок не може компенсувати ту гру, яку ми показували в цьому сезоні.

Доля Михайличенка? Давайте не будемо зараз про це говорити. Емоції вщухнуть, ви про це дізнаєтеся", - сказав Суркіс.

Раніше, Колос обіграв київське Динамо, а луганська Зоря зіграла внічию з чернігівською Десною.

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