Михайличенко пояснив поразку від Колоса

Олексій Михайличенко прокоментував матч проти Колоса

Динамо не мало права програвати Колосу в чемпіонаті України.

Про це розповів головний тренер київського клубу Олексій Михайличенко.

"Хочеться швидше забути цей матч, хоча це не вийде. Причин такого результату багато, але, напевно, основна - нам банально не вистачило сил. У нас вилетіла велика група гравців, Попов не зміг дограти сьогодні. Але це не знімає з нас відповідальності. Надто обережно грали, особливо в першому таймі. Те, що нічия нас влаштовувала, напевно, було в підсвідомості.

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Як можна було попередню гру зіпсувати цією? Можна не виграти у Колоса, але програвати цій команді - у жодному разі не можна. Я не применшую достоїнств Колоса, розумію, що команда до нас готувалася: із Шахтарем виставила наполовину склад дублерів. І у них було на день більше на підготовку, хоча регламент зобов'язує грати два останні тури в один час", - розповів Михайличенко.

Нагадаємо, Колос сенсаційно переміг Динамо у 32 турі УПЛ.