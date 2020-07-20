 Колос - Динамо 2:0. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Огляд матчу Колос - Динамо
Колос - Динамо 2:0. Огляд матчу
#Колос, #Динамо, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 32-го туру УПЛ київське Динамо поступилося ковалівському Колосу.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
32 тур, 19 липня

Колос - Динамо 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Лисенко, 2:0 - 70 Вільх'яльмссон (пен)

Колос: Євген Волинець, Максим Максименко, Володимир Лисенко (Олександр Бондаренко 64), Денис Антюх (Арні Вільхамссон 64), Євген Морозко, Віталій Гавриш, Олександр Чорноморець, Денис Костишин (Павло Оріховський 54), Олексій Зозуля, Андрій Богданов (Вадим Мілько 77), Євген Задоя

Динамо: Георгій Бущан, Денис Попов (Микола Шапаренко 66), Мохаммед Кадірі, Володимир Шепелєв, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Артем Шабанов, Назарій Русин (Георгій Цитаїшвілі 66), Томаш Кендзьора

Попередження: Олександр Чорноморець 30, Вадим Мілько 84, Вадим Милько 90+4 - Володимир Шепелєв 74, Томаш Кендзьора 82

Вилучений: Вадим Мілько 90+4 (друга жовта)

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