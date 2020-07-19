Динамо отримає срібні медалі УПЛ після матчу проти Колоса

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 липня, київське Динамо проведе свій заключний поєдинок сезону з Колосом. Для того, аби завоювати срібло УПЛ і другу путівку у Лігу чемпіонів, підопічним Михайличенка достатньо буде не програти.

Якщо кияни виконають поставлене завдання, то керівництво УПЛ може одразу після матчу вручити "біло-синім" комплект медалей, повідомляє видання Meta Ratings.

Втім, якихось урочистих заходів з цієї нагоди з боку київського клубу не очікується.

Нагадаємо, після 31-го туру Динамо з 59 очками посідає другу сходинку турнірної таблиці УПЛ. Зоря з 57 балами йде третьою, Колос – замикає першу шістку.