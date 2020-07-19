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Олександрія відіграла два голи у Шахтаря у 32 турі УПЛ

Сьогодні 21:24 370 0
Гірники провалили кінець матчу
Олександрія відіграла два голи у Шахтаря у 32 турі УПЛ
#Шахтар, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

У матчі 32-го туру УПЛ Олександрія зустрічалася з донецьким Шахтарем. 

Цей матч нічого не вирішував у турнірному значенні команд. 

У першому таймі гості забили два голи. Наприкінці матчу Олександрія два голи відіграла.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
32 тур, 19 липня

Олександрія - Шахтар 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Тете, 0:2 - 32 Соломон, 1:2 - 89 Довгий, 2:2 - 90 Банада

ФК Олександрія: Юрій Паньків, Артем Гордієнко (Євген Банада 44), Владислав Бабогло (Гліб Бухал 46), Тимур Стецьков, Кирило Ковалець, Денис Безбородько (Богдан Мишенко 83), Максим Третьяков, Валерій Лучкевич, Дмитро Гречишкін (Олексій Довгий 68), Каспарс Дубра, Максим Задерака (Денис Мірошниченко 46)

Шахтар: Анатолій Трубін, Маркос Антоніо, Тете, Манор Соломон (Дентіньо 82), Микола Матвієнко, Маркіньос Сіпріано (Віта 74), Данило Сікан (Фернандо дос Сантос Педро 60), Сергій Болбат (Владислав Вакула 74), Артем Бондаренко (Михайло Мудрик 74), Олександр Піхальонок, Валерій Бондар

Попередження: Денис Безбородько 58 - Данило Сікан 21, Дентіньо 84, Михайло Мудрик 85.

Нагадаємо, Шахтар зіграє контрольний матч з клубом Другої ліги.

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