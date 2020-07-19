Авангард врятував матч з Агробізнесом, Прикарпаття програло Балканам у 25 турі Першої ліги

Відбулися перші два матчі туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

У 25-му турі Першої ліги краматорський Авангард приймав Агробізнес, а Балкани на виїзді грали з Прикарпаттям.

Авангард міг вийти вперед на 54-ій хвилині, але Лобов не реалізував пенальті. Згодом Іванченко вивів вперед гостей. Сеницький у компенсовані хвилини врятував краматорців від поразки.

Прикарпаття вдома поступилося команді з Одещини - 1:2. Всі голи буде забиті ще у першому таймі.

Чемпіонат України - Перша ліга

25 тур, 19 липня

Авангард - Агробізнес 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 72 Іванченко, 1:1 - 90+2 Сеницький

Прикарпаття - Балкани 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 16 Юречко, 0:2 - 19 Тропанець, 1:2 - 39 Барчук