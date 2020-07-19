У ДТП загинув український футбольний тренер

В автомобілі з Ряшком були двоє дітей 11 і 13 років – вони також загинули

Головний тренер аматорського ФК Мункач Мукачево Віктор Ряшко у віці 56 років загинув у ДТП поблизу цього міста.

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

Аварія сталася о 16:30. Фура зіткнулася з Mazda, а потім перекинулася і загорілася. Єдиною людиною, хто вижив в автомобілі Mazda, стала дружина тренера. В машині були двоє дітей 11 і 13 років – вони також загинули.

Інформацію неофіційно підтверджують в лікарні Мукачево.

Віктор Ряшко грав півзахисником в союзному чемпіонаті за Буковину Чернівці, Ниву Тернопіль, Кремінь Кременчук.

У 1990-х роках став тренером. Очолював команди Нива Тернопіль, Закарпаття Ужгород та ФК Мукачево.

Батько футболістів Віктора і Михайла Ряшко. Працював спортивним директором ФК Говерла (Ужгород).

Раніше, талановита італійська футболістка загинула в ДТП.