Захисник Леха і збірної України Богдан Бутко перехворів на коронавірус.

Про це заявив сам футболіст.

"Я два рази потрапляв на 14-денний карантин. Я нікому не розповідав, що захворів, швидше за все, на коронавірус. Я потрапив на самоізоляцію на два тижні.

Я став потихеньку рухатися, коли почалися тренування. Коли прийняли рішення, що не будемо догравати чемпіонат, я поїхав додому. Тут також просидів 14 днів на карантині. Пробув місяць в Україні, потім повернувся в Польщу, де ще відбув 14-денну самоізоляцію. У чотирьох стінах я побував пристойно.

До речі, зараз ми здаємо тест в команді. Показує, що у мене є схильність до коронавірусу. Доводиться по 2-3 рази здавати кров. Швидше за все, в крові є антитіла", - сказав Бутко.