Бутко вказав на інтерес європейських клубів

Богдан Бутко прокоментував своє майбутнє

Захисник Шахтаря Богдан Бутко другу половину нинішнього сезону проводить в оренді в польському Леху та планує залишитися у Європі.

Про це розповів сам футболіст.

"Побувавши в Європі, хотілося б тут залишитися. Було б непогано спробувати поїхати в хороший європейський чемпіонат. Зрозуміло, що я вже немолодий. На перспективу мене брати немає сенсу. Багато що залежить від роботи агента і інших людей.

Актуально: Бутко: Була пропозиція з Бельгії, але Шахтар не відпустив