Бутко вказав на інтерес європейських клубів

Джерело - footballua.tv.
Захисник Шахтаря Богдан Бутко другу половину нинішнього сезону проводить в оренді в польському Леху та планує залишитися у Європі.
Про це розповів сам футболіст.
"Побувавши в Європі, хотілося б тут залишитися. Було б непогано спробувати поїхати в хороший європейський чемпіонат. Зрозуміло, що я вже немолодий. На перспективу мене брати немає сенсу. Багато що залежить від роботи агента і інших людей.
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Варіанти є. Виходив на мене Кіпр. Хороший чемпіонат, але я не вважаю, що він сильніший за Польщу чи Україну. Також є пару варіантів з Польщі. Не буду називати команди", - відзначив Бутко.