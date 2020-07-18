 Бутко вказав на інтерес європейських клубів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Арсенал обіграв Манчестер Сіті та вийшов у фінал Кубка Англії
Вчора 23:42 294
Клуби УПЛ затвердили календар наступного сезону
Вчора 21:13 467
Севастова знищила Світоліну у півфіналі турніру в Берліні
Вчора 19:54 723
Центральний матч сезону Суперболу завершився нічиєю
Вчора 17:23 889
Смалійчук може розпустити Карпати, якщо клуб не буде грати у Першій лізі
Вчора 16:45 1584
Лопес підтвердив бій з Ломаченком
Вчора 16:16 1585
Цітаішвілі і Тете вийшли в наступний раунд голосування за премію Golden Boy 2020
Вчора 14:26 545
Металіст 1925 попросив провести перевірку через упереджене суддівство в матчі з Минаєм
17.07.2020 17:10 884
Ювентус давав за Заварова 3 мільйони, Лобановський просив 6. Перші трансфери українців і погана аура Блохіна
17.07.2020 16:47 3606
Світоліна перемогла Квітову в фіналі виставкового турніру в Берліні
17.07.2020 16:26 1132
Блоги
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:37 1388
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:24 1149
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:09 1943
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією Андрій Твердохліб
15.07.2020 13:53 2284
Феєрія продовжується! Маліновський зробив вишуканий асист у грі з Брешією
Феєрія продовжується! Маліновський зробив вишуканий асист у грі з Брешією Андрій Твердохліб
15.07.2020 00:07 1882
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18 Липня 2020
23:54 Бокс Де Ла Хойя планує повернутися на ринг у 2021 році 749
23:42 Футбол Арсенал обіграв Манчестер Сіті та вийшов у фінал Кубка Англії 294
23:30 Футбол Бутко вказав на інтерес європейських клубів 632
23:15 Футбол Мер Івано-Франківська: Ми не можемо витягнути 100 млн з казни на реконструкцію Руху 276
22:52 Футбол Гасперіні пояснив несподівану нічию Аталанти з Вероною 1024
22:35 Футбол Кальярі у меншості врятувалося в матчі з Сассуоло у 34 турі Серії А 178
22:23 Футбол БАТЕ обіграло Рух Брест та очолило чемпіонат Білорусі 803
22:10 Футбол Верона – Аталанта 1:1. Огляд матчу 970
21:57 Лижі Абраменко відреагував на скандальну фотографію з російським спортсменом 1254
21:46 Баскетбол Тернопіль підписав американського форварда 801
21:25 Футбол Норвіч вдев’ятьох програв Бернлі у 37 турі АПЛ 722
21:21 Пряма трансляція Арсенал - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 679
21:13 Футбол Клуби УПЛ затвердили календар наступного сезону 467
20:57 Футбол Зінченко у запасі Манчестер Сіті на матч півфіналу Кубка Англії проти Арсенала 710
20:43 Футбол Чигринський пропустить фінал Кубка Греції 803
20:26 Футбол Анчелотті готує масштабну трансферну кампанію 1041
20:07 Футбол Аталанта з Маліновським не змогла переграти Верону в 34 турі Серії А 1015
19:54 Теніс Севастова знищила Світоліну у півфіналі турніру в Берліні 723
19:47 Бокс Батько Лопеса впевнений у легкій перемозі сина над Ломаченком 1143
19:32 Футбол Власник Динамо провів особисту бесіду зі Скрипником 2045
19:16 Футбол Фінал Кубка Іспанії може відбутися з уболівальниками 879
19:11 Пряма трансляція Світоліна - Севастова: онлайн-трансляція Bett1 Aces Berlin 2. LIVE 1161
18:55 Футбол Барселона перехопила 16-річного нападника у Реала 938
18:40 Футбол Експерт виділив прогрес Маліновського 1090
18:24 Футбол Вітебськ обіграв Смолевичі у 18 турі чемпіонату Білорусі 864

Бутко вказав на інтерес європейських клубів

Вчора 23:30 632 0
Богдан Бутко прокоментував своє майбутнє
Бутко вказав на інтерес європейських клубів
#Бутко

Джерело - footballua.tv.

Захисник Шахтаря Богдан Бутко другу половину нинішнього сезону проводить в оренді в польському Леху та планує залишитися у Європі.

Про це розповів сам футболіст.

"Побувавши в Європі, хотілося б тут залишитися. Було б непогано спробувати поїхати в хороший європейський чемпіонат. Зрозуміло, що я вже немолодий. На перспективу мене брати немає сенсу. Багато що залежить від роботи агента і інших людей.

Актуально: Бутко: Була пропозиція з Бельгії, але Шахтар не відпустив

Варіанти є. Виходив на мене Кіпр. Хороший чемпіонат, але я не вважаю, що він сильніший за Польщу чи Україну. Також є пару варіантів з Польщі. Не буду називати команди", - відзначив Бутко.

Коментарі ()