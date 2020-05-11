 Бутко: Була пропозиція з Бельгії, але Шахтар не відпустив | Футбол | Champion.com.ua
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Бутко: Була пропозиція з Бельгії, але Шахтар не відпустив

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#Бутко, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Захисник Шахтаря Богдан Бутко, який виступає в оренді за польський Лех, міг покинути донецький клуб набагато раніше.

Про це заявив сам футболіст.

"У мене була пропозиція з Бельгії на початку 2019 року, але не відпустили. Фонсека сказав, що я буду грати і він на мене сподівається. І після цього я не грав. Більше з ним не розмовляв. У літнє трансферне вікно сказав, що хочу йти і почав шукати команду. Це ще більше вплинуло на мою ігрову практику, адже я прямо про це сказав. Сидіти півроку без гри важко. Я не той футболіст, який хотів би просто сидіти і отримувати зарплату.

Чому більше не з'ясовували це питання у тренера? Мало хто з тренерів скаже тобі правду. Більшість скаже "я в тебе вірю" і таке інше, про все і ні про що. Ніхто не захоче образити людину, одиниці скажуть правду в обличчя. Тому не бачив в цьому сенсу. Мені ж уже говорили, що розраховують, а потім жодного матчу. Сенс підходити до цієї людини ще раз, якщо він і так уже мені в очі набрехав?", - сказав Бутко.

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