Джерело - sport.ua.
Донецький Олімпік продовжить базуватись у Києві замість можливого переїзду до Одеси.
Про це повідомляє Sport.ua.
Президент Олімпіка Владислав Гельзін не зміг домовитись щодо купівлі стадіону Чорноморець, а тому його клуб залишиться в Києві.
На заваді стали фінансові та юридичні нюанси. Також, між Гельзіним та власником Чорноморця Леонідом Клімовим начебто виникли проблеми в переговорах.
Раніше повідомлялося, що Олімпік пішов у відпустку за тур до завершення чемпіонату.
Нагадаємо, лідер чемпіонату Швейцарії зацікавився нападником Олімпіка.