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Олімпік відмовився переїжджати в Одесу

Сьогодні 18:12 665 0
Владислав Гельзін не зміг викупити стадіон Чорноморця
Олімпік відмовився переїжджати в Одесу
#Олімпік, #Гельзін, #Чорноморець

Джерело - sport.ua.

Донецький Олімпік продовжить базуватись у Києві замість можливого переїзду до Одеси.

Про це повідомляє Sport.ua.

Президент Олімпіка Владислав Гельзін не зміг домовитись щодо купівлі стадіону Чорноморець, а тому його клуб залишиться в Києві.

На заваді  стали фінансові та юридичні нюанси. Також, між Гельзіним та власником Чорноморця Леонідом Клімовим начебто виникли проблеми в переговорах.

Раніше повідомлялося, що Олімпік пішов у відпустку за тур до завершення чемпіонату.

Нагадаємо, лідер чемпіонату Швейцарії зацікавився нападником Олімпіка.

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