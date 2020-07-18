Владислав Гельзін не зміг викупити стадіон Чорноморця

Донецький Олімпік продовжить базуватись у Києві замість можливого переїзду до Одеси.

Про це повідомляє Sport.ua.

Президент Олімпіка Владислав Гельзін не зміг домовитись щодо купівлі стадіону Чорноморець, а тому його клуб залишиться в Києві.

На заваді стали фінансові та юридичні нюанси. Також, між Гельзіним та власником Чорноморця Леонідом Клімовим начебто виникли проблеми в переговорах.

Раніше повідомлялося, що Олімпік пішов у відпустку за тур до завершення чемпіонату.

Нагадаємо, лідер чемпіонату Швейцарії зацікавився нападником Олімпіка.