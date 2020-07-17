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Президент Барселони зустрінеться з Сетьєном

Вчора 23:27 488 0
Контракт Сетьєна з Барсою діє до 2022 року
Президент Барселони зустрінеться з Сетьєном
#Барселона, #Бартомеу, #Сетьєн

Джерело - ESPN.

Майбутнє головного тренера Барселони Кіке Сетьєна залишається невизначеним.

Про це повідомляє ESPN.

Каталонський клуб раніше втратив шанси на перемогу в Ла Лізі, чемпіоном став Реал.

Президент Барселони Жозеп Бартомеу проведе зустріч з Сетьєном сьогодні, 17 липня. Бартомеу попросив про зустріч, так як хоче отримати зворотній зв'язок від тренера щодо поточного стану команди.

Контракт Сетєена з Барсою діє до 2022 року. Тренера не повинні сьогодні звільнити, але немає гарантій, що він буде керувати клубом в матчі-відповіді Ліги чемпіоном з Наполі.

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