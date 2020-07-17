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Сьогодні, 16 липня, відбулися поєдинки 37 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
16 липня, 37 тур
Гол: 1:0 - 29 Бензема, 2:0 - 77 Бензема(П), 2:1 - 84 Іборра
Атлетік - Леганес 0:2 (0:0)
Гол: 0:1 - 81 Герреро, 0:2 - 90+4 Ассале
Барселона - Осасуна 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 15 Хосе, 1:1 - 63 Мессі, 1:2 - 90+4 Торрес
Бетіс - Алавес 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 53 Хоселу, 0:2 - 77 Елі, 1:2 - 90+4
Валенсія - Еспаньйол 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 17 Гамейро
Мальйорка - Гранада 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 20 Кучо, 1:1 - 45+1 Діас, 1:2 - 69 Фернандес
Реал Сосьєдад - Севілья 0:0
Сельта - Леванте 3:3 (2:2)
Голи: 0:1 - 11 Барді, 0:2 - 28 Барді, 1:2 - 36 Міна, 2:2 - 45+1 Аспас, 2:3 - 52 Майорал
Хетафе - Атлетіко 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 54 Льоренте, 0:2 - 80 Томас
Нагадаємо, Ейбар здобув перемогу над Вальядолідом.