 Осасуна у меншості перемогла Барселону і подарувала Реалу чемпіонство | Футбол | Champion.com.ua
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Осасуна у меншості перемогла Барселону, Атлетіко виграв у Хетафе. Результати 37-го туру Ла-Ліги

Сьогодні 00:01 287 0
Валенсія переграла Еспаньйол
Осасуна у меншості перемогла Барселону, Атлетіко виграв у Хетафе. Результати 37-го туру Ла-Ліги
#Ла-Ліга, #Реал, #Барселона, #Севілья, #Атлетіко, #Валенсія, #Гранада, #Вільярреал

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 липня, відбулися поєдинки 37 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
16 липня, 37 тур

Реал - Вільярреал 2:1 (1:0)

Гол: 1:0 - 29 Бензема, 2:0 - 77 Бензема(П), 2:1 - 84 Іборра

Атлетік - Леганес 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 - 81 Герреро, 0:2 - 90+4 Ассале

Барселона - Осасуна 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Хосе, 1:1 - 63 Мессі, 1:2 - 90+4 Торрес

Бетіс - Алавес 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Хоселу, 0:2 - 77 Елі, 1:2 - 90+4 

Валенсія - Еспаньйол 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 17 Гамейро

Мальйорка - Гранада 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 20 Кучо, 1:1 - 45+1 Діас, 1:2 - 69 Фернандес

Реал Сосьєдад - Севілья 0:0

Сельта - Леванте 3:3 (2:2)

Голи: 0:1 - 11 Барді, 0:2 - 28 Барді, 1:2 - 36 Міна, 2:2 - 45+1 Аспас, 2:3 - 52 Майорал

Хетафе - Атлетіко 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 Льоренте, 0:2 - 80 Томас

Нагадаємо, Ейбар здобув перемогу над Вальядолідом.

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