Джерело - Чемпіон.
Лідс Юнайтед, який очолює Чемпіоншип, забезпечив собі місце в англійській Прем'єр-лізі на наступний сезон.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Підопічні Марсело Б'єлси оформили путівку в елітний дивізіон після поразки Вест Бромвіча від Гаддерсфілда (1:2).
WE ARE BACK!!! @PremierLeague— Leeds United (@LUFC) July 17, 2020
Лідс Юнайтед - триразовий чемпіон Англії, володар Кубка країни і Кубка ліги, дворазовий переможець Суперкубка Англії.
Нагадаємо, помер легендарний англійський футболіст.