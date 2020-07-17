Лідс Юнайтед - триразовий чемпіон Англії, володар Кубка країни і Кубка ліги, дворазовий переможець Суперкубка Англії

Джерело - Чемпіон.

Лідс Юнайтед, який очолює Чемпіоншип, забезпечив собі місце в англійській Прем'єр-лізі на наступний сезон.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Підопічні Марсело Б'єлси оформили путівку в елітний дивізіон після поразки Вест Бромвіча від Гаддерсфілда (1:2).

Лідс Юнайтед - триразовий чемпіон Англії, володар Кубка країни і Кубка ліги, дворазовий переможець Суперкубка Англії.

Нагадаємо, помер легендарний англійський футболіст.