Помер легендарний англійський футболіст

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу з футболу 1966 року в складі збірної Англії Джек Чарльтон помер у віці 85 років після тривалої хвороби.

Про це повідомляється на сайті клубу Лідс Юнайтед.

Чарльтон виступав на позиції захисника і провів у Лідсі всю футбольну кар'єру. За 23 роки гравець відзначився 773 матчами за клуб, що є найкращим показником в історії команди. Разом з Лідсом Чарльтон виграв чемпіонат Англії і кубок країни.

У складі збірної Англії Чарльтон завоював золото на домашньому чемпіонаті світу в 1966 році. Через два роки він також допоміг команді виграти бронзові медалі на чемпіонаті Європи.

Після завершення кар'єри футболіста Чарльтон працював тренером. У 1973 році він очолив Мідлсбро і привів клуб до перемоги в другому дивізіоні чемпіонату Англії. У 1974 році його визнали найкращим тренером країни. Крім того, англієць керував збірною Ірландії.