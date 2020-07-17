Визначено найкращого гравця 31-го туру УПЛ

Циганков став найкращим гравцем туру

Джерело - УПЛ.

Українська Прем'єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в матчах 31-го туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

За підсумками голосування, перемогу здобув вінгер Динамо Віктор Циганков, який в матчі з Зорею (3:1) оформив дубль. Він випередив одноклубника Сергія Сидорчука та форварда Олімпіка Шахаба.

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев.