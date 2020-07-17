Призначено арбітрів на останній тур УПЛ

ВАР буде у центральному матчі туру в Запоріжжі

Джерело - УАФ.

Комітет арбітрів УАФ призначив суддів на поєдинки УПЛ останнього в розіграші чемпіонату 2019/2020 років 32 туру.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Усі 5 матчів (без участі Карпат, які були виключені з УПЛ та Ворскли, яка мала з ними грати в цьому турі) відбудуться у неділю, 19 липня.

Призначення:

17:00 Львів - Маріуполь. Олександр Дердо

17:00 Дніпро-1 - Ворскла. Олексій Деревінський

19:30 Колос - Динамо. Максим Козиряцький

19:30 Зоря - Десна. Віталій Романов, арбітр ВАР – Євген Арановський

19:30 Олександрія - Шахтар. Дмитро Бондаренко

Раніше, Динамо переграло Зорю (3:1).