Призначено арбітрів на останній тур УПЛ

Джерело - УАФ.
Комітет арбітрів УАФ призначив суддів на поєдинки УПЛ останнього в розіграші чемпіонату 2019/2020 років 32 туру.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Усі 5 матчів (без участі Карпат, які були виключені з УПЛ та Ворскли, яка мала з ними грати в цьому турі) відбудуться у неділю, 19 липня.
Призначення:
17:00 Львів - Маріуполь. Олександр Дердо
17:00 Дніпро-1 - Ворскла. Олексій Деревінський
19:30 Колос - Динамо. Максим Козиряцький
19:30 Зоря - Десна. Віталій Романов, арбітр ВАР – Євген Арановський
19:30 Олександрія - Шахтар. Дмитро Бондаренко
Раніше, Динамо переграло Зорю (3:1).