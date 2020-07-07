Трошкін був похований на ділянці 75А Лісового кладовища

Джерело - ФК Динамо.

У вівторок, 7 липня, на НСК Олімпійський пройшла громадянська панахида та прощання з легендарним захисником Динамо Володимиром Трошкіним, який пішов на 73-му році життя після тяжкої хвороби.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Олімпійський дворик стадіону, на якому Володимир Миколайович у складі прославленої динамівської команди 70-х років здобував визначні перемоги, сьогодні вранці був заповнений ветеранами Динамо, керівниками та співробітниками нашого клубу, футболістами, тренерами, журналістами та вболівальниками, які захоплювалися грою Володимира Трошкіна.

Вшанувати пам'ять і проводити в останню путь легенду Динамо та Людину з великої літери, разом із родиною Володимира Миколайовича, прийшли президент Динамо Ігор Суркіс, почесний член УЄФА Григорій Суркіс, безліч видатних гравців біло-синіх різних поколінь: Андрій Біба, Леонід Буряк, Володимир Мунтян, Анатолій Коньков, Йожеф Сабо, Володимир Безсонов, Іван Яремчук, Олександр Заваров, Павло Яковенко, Олег Кузнецов, Юрій Калитвинцев, Сергій Ребров і багато інших.

По черзі всі, кому був близький Володимир Трошкін, заходили до приміщення, залишали квіти та вінки, із теплом ділилися спогадами про Троху та з сумом казали останні слова, прощаючись із ним…

Володимир Трошкін був непоступливим командним бійцем на полі та володарем видатного футбольного таланту, який втілився у цілий ряд вітчизняних і міжнародних трофеїв - разом із Динамо захисник став 4-разовим чемпіоном СРСР, володарем Кубка СРСР, переможцем Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА 1975 року, віце-чемпіоном Європи 1972 року, бронзовим призером Олімпіади-1976.

Але крім того, Володимир Миколайович запам’ятався своїм рідним, партнерам на футбольному полі, колегам і підопічним як людина великої та доброї душі, завжди оптимістична, відкрита та готова прийти на допомогу. Для багатьох він був справжнім другом, мудрим наставником і прикладом у житті.

Після громадянської панахиди на Олімпійському Володимир Трошкін був похований на ділянці 75А Лісового кладовища, неподалік від могил інших видатних динамівців - Анатолія Пузача та свого близького друга Віктора Колотова.