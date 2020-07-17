 Франков: Динамо негідне другого місця? А хто гідний? | Футбол | Champion.com.ua
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Франков: Динамо негідне другого місця? А хто гідний?

Сьогодні 13:51 1033 0
Спеціаліст поділився думкою про перемогу київської команди над Зорею
Франков: Динамо негідне другого місця? А хто гідний?
#Франков, #Динамо

Джерело - sport.ua.

По при проблеми у київського клубу саме Динамо гідне другого місця в УПЛ.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Але найбільше, вибачте, дратує тривале поразкобєсіє окремих уболівальників Динамо. Знову ж виграли якось не так, і - головний маразм - не гідні другого місця! Питаєш у такого - а хто гідний? - і замість прямої відповіді отримуєш гору гуманітарної херні на тему проблем у Динамо. Продовження: так хто все ж гідний другого місця, Зоря там точно краще зіграє? У відповідь - ти лижеш Суркісу, захищаєш Михайличенка, з тобою нема про що говорити!

Одне можу сказати: з тим, хто щиро радіє поразкам Динамо, можна говорити в футболі про що завгодно, тільки не про Динамо. Війна, вибачте. І правило початкового наведення порядку у себе вдома. Ах, у вас повний порядок? Ню-ню...", - написав Франков.

Раніше, Динамо здобуло вольову перемогу над Зорею.

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