Джерело - Чемпіон.
Олександрія здобула впевнену перемогу над Десною в рамках 31 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
16 липня, 31 тур
Десна - Олександрія 1:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 8 Тамм, 1:1 - 32 Шастал, 1:2 - 58 Мишенко, 1:3 - 62 Задерака
Десна: Паст, Тамм, Домбровський, Арвеладзе(Будківський 46), Філліпов, Картушов(Старенький 72), Хльобас(Огіря 46), Гітченко, Западня(Мостовой 64), Фаворов, Кузик(Тотовицький 46)
Запасні: Литовка, Єрмаков, Огіря, Демяненко, Тотовицький, Мостовий, Старенький, Будьківський, Імереков
Олександрія: Білик, Мельник, Стецьков, Довгий, Мірошніченко, Бухал, Грицук(Ковалець 46), Шастал(Безбородько 60(Шендрік 90+1)), Банада, Мишенко(Гречішкін 60), Задерака(Гордієнко 74)
Запасні: Рудик, Гордієнко, Бабогло, Ковалець, Протасов, Безбородько, Шендрік, Гречішкін, Устименко
Жовті картки: Западня(37), Шастал(54)
Нагадаємо, у паралельному матчі Динамо перемогло Зорю.