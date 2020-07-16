Десна - Олександрія: стартові склади

Джерело - Чемпіон.
Визначилися стартові склади Десни та Олександрії на матч 31 туру української Прем'єр-ліги.
Десна: Паст, Тамм, Домбровський, Арвеладзе, Філліпов, Картушов, Хльобас, Гітченко, Западня, Фаворов (к), Кузик
Запасні: Литовка, Єрмаков, Огіря, Демяненко, Тотовицький, Мостовий, Старенький, Будьківський, Імереков
Олександрія: Білик, Мельник, Стецьков, Довгий, Мірошніченко, Бухал, Грицук, Шастал, Банада, Мишенко, Задерака
Запасні: Рудик, Гордієнко, Бабогло, Ковалець, Протасов, Безбородько, Шендрік, Гречішкін, Устименко
Нагадаємо, матч розпочнеться о 19:00. Пряма трансляція за посиланням.