Визначилися учасники плей-оф УПЛ за Лігу Європи

Півфінал складається з одного матчу

Джерело - Чемпіон.

Визначилися усі учасники плей-оф української Прем'єр-ліги за можливість зіграти в кваліфікації Ліги Європи.

Першою парою стали Колос і Дніпро-1, які вже точно фінішують на 6-м і 7-м місцях відповідно.

Півфінал складається з одного матчу, він повинен відбутися на полі Колоса. Базова дата - 25 липня.

Другою парою стали Олександрія та Маріуполь, які вже точно фінішують на 5-му і 8-му місцях відповідно.

Півфінал повинен відбутися на полі Олександрії. Базова дата - 29 липня.

Нагадаємо, Олімпік у більшості знищив Львів.

Раніше Маріуполь в меншості вирвав перемогу у Ворскли.