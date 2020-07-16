Визначилися учасники плей-оф УПЛ за Лігу Європи

Джерело - Чемпіон.
Визначилися усі учасники плей-оф української Прем'єр-ліги за можливість зіграти в кваліфікації Ліги Європи.
Першою парою стали Колос і Дніпро-1, які вже точно фінішують на 6-м і 7-м місцях відповідно.
Півфінал складається з одного матчу, він повинен відбутися на полі Колоса. Базова дата - 25 липня.
Другою парою стали Олександрія та Маріуполь, які вже точно фінішують на 5-му і 8-му місцях відповідно.
Півфінал повинен відбутися на полі Олександрії. Базова дата - 29 липня.
Нагадаємо, Олімпік у більшості знищив Львів.
Раніше Маріуполь в меншості вирвав перемогу у Ворскли.