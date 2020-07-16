Донецька команда грала в більшості з 40-ї хвилини

Джерело - Чемпіон.

Донецький Олімпік без проблем виграв у Львова в рамках 31 туру української Прем'єр-ліги.

Львів'яни вийшла вперед на початку поєдинку, але дуже швидко втратили перевагу.

На 40-й хвилині Артем Недоля отримав другу жовту картку і залишив свою команду в меншості. Після цього Олімпік без проблем забив ще 3 голи і виграв матч.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

16 липня, 31 тур

Львів - Олімпік 1:5 (1:3)

Голи: 1:0 - 3 Ренанн, 1:1 - 16 Дегтярьов, 1:2 - 26 Зейхеді, 1:3 - 42 Дегтярьов, 1:4 - 80 Зейхеді, 1:5 - 90+1 Зейхеді

Стартові склади:

Львів: Пеньков, Борзенко, Братков, Клименчук, Бопесу(Примак 47), Татарков, Люлька(Феліпе 65), Богунов, Недоля, Ренанн(Баяно 81), Яковеллі

Олімпік: Бетім, Гришко, Лебеденко, Шахаб, Зотько, Снурніцин(Гошкодеря 46), Романовський(Балашов 66), Кравченко(Ксьонз 61), Завійський, Кравчук(Вербний 77), Дегтярьов(Лукьянчук 80)

Жовті картки: Недоял(19), Снурніцин(24), Недоля(40), Бопес(45+1), Лебеденко(51), Зотко(54), Кравчук(75), Завійський(76), Клименчук(80)

Нагадаємо, Маріуполь в меншості вирвав перемогу у Ворскли.