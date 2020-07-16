Гості вдесятьох відігралися та здобули перемогу

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь здобув перемогу в рамках 31 туру української Прем'єр-ліги.

Полтавці відкрили рахунок на початку другого тайму і залишилися в більшості після вилучення Ігнатенка.

Проте гравці Маріуполя зуміли відігратися і навіть вирвати перемогу на останніх хвилинах.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

16 липня, 31 тур

Ворскла - Маріуполь 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Павлюк, 1:1 - 56 Чурко(П), 1:2 - 86 Кирюханцев

Стартові склади:

Ворскла: Ткаченко, Мельничук, Дубко(Чуєв 90+3), Павлюк, Дмитрук, Челядін, Козиренко(Галата 81), Гаджук(Посєвкін 89), Власов(Білий 89), Якубу(Сємілєт 46), Кравчук

Запасні: Ісенко, Галата, Посєвкін, Кулаковський, Чуєв, Сємілєт, Білий, Куценко, Костенко

Маріуполь: Гальчук, Полегенько, Чоботенко (Дава 23), Муравський, Биков(Кирюханцев 78), Корнієнко(Топалов 57), Ігнатенко, Федорчук, Мишнев, Кащук(Чурко 46), Кулаков

Запасні: Поспєлов, Кирюханцев, Тищенко, Чурко, Чех, Яворський, Топалов, Путря

Жовті картки: Ігнатенко(40), Кулаков(59), Челядін(66), Мишньов(66), Биков(69), Челядин(90+1)

Червоні картки: Ігнатенко(51), Челядін(90+1)

Нагадаємо, Ворскла буде догравати чемпіонат молодіжним складом.