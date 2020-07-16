 Маріуполь в меншості вирвав перемогу у Ворскли | Футбол | Champion.com.ua
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Маріуполь в меншості вирвав перемогу у Ворскли в 31 турі УПЛ

Сьогодні 18:50 859 0
Гості вдесятьох відігралися та здобули перемогу
Маріуполь в меншості вирвав перемогу у Ворскли в 31 турі УПЛ
#Ворскла, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь здобув перемогу в рамках 31 туру української Прем'єр-ліги.

Полтавці відкрили рахунок на початку другого тайму і залишилися в більшості після вилучення Ігнатенка.

Проте гравці Маріуполя зуміли відігратися і навіть вирвати перемогу на останніх хвилинах.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
16 липня, 31 тур

Ворскла - Маріуполь 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Павлюк, 1:1 - 56 Чурко(П), 1:2 - 86 Кирюханцев

Стартові склади:

Ворскла: Ткаченко, Мельничук, Дубко(Чуєв 90+3), Павлюк, Дмитрук, Челядін, Козиренко(Галата 81), Гаджук(Посєвкін 89), Власов(Білий 89), Якубу(Сємілєт 46), Кравчук

Запасні: Ісенко, Галата, Посєвкін, Кулаковський, Чуєв, Сємілєт, Білий, Куценко, Костенко

Маріуполь: Гальчук, Полегенько, Чоботенко (Дава 23), Муравський, Биков(Кирюханцев 78), Корнієнко(Топалов 57), Ігнатенко, Федорчук, Мишнев, Кащук(Чурко 46), Кулаков

Запасні: Поспєлов, Кирюханцев, Тищенко, Чурко, Чех, Яворський, Топалов, Путря

Жовті картки: Ігнатенко(40), Кулаков(59), Челядін(66), Мишньов(66), Биков(69), Челядин(90+1)

Червоні картки: Ігнатенко(51), Челядін(90+1)

Нагадаємо, Ворскла буде догравати чемпіонат молодіжним складом.

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