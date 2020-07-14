Полтавська Ворскла відпустила у відпустку практично всіх основних футболістів.

Про це заявив головний тренер команди Юрій Максимов.

"Що стосується решти матчів в чемпіонаті, то догравати ми будемо молодіжним складом. Ми відпустили у відпустку практично всіх основних футболістів, щоб подивитися в справі перспективних хлопців, яких у Ворсклі вистачає. Потрібно розуміти, на кого ми зможемо розраховувати в майбутньому, кого брати на збори. Ми вже думаємо про наступний сезон", - сказав Максимов.