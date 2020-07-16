Денисов опублікував фото арбітра, якого побили після матчу Агробізнес - Минай

 З'явилося фото арбітра, якого побили після матчу Агробізнес - Минай | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо Київ - Зоря: онлайн-трансляція матчу 31 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 18:29 2626 2
Визначилися учасники плей-оф УПЛ за Лігу Європи
Сьогодні 19:47 263
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині
Сьогодні 19:09 717
Десна - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 31 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 18:19 1162
Динамо - Зоря: стартові склади
Сьогодні 18:15 284
Арбітр Іванов вказав Собуцького у рапорті про рукоприкладство після матчу
Сьогодні 15:25 606
Президент Інгульця: Чи готовий мер Івано-Франківська відповісти за свої слова через пару днів?
Сьогодні 13:55 934
Колишній тренер Ворскли поскаржився до УАФ на невиплату зарплати
Сьогодні 13:39 727
В Україні відбудуться вирішальні матчі чемпіонату УПЛ: Динамо прийме Зорю, Десна зіграє з Олександрією
Сьогодні 12:08 380
Президент Агробізнеса: Я стримав людей, з арбітрів могли зробити купу м'яса
Сьогодні 11:54 1285
Блоги
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:37 400
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:24 371
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:09 712
Популярное казино с комфортными условиями для клиентской аудитории
Популярное казино с комфортными условиями для клиентской аудитории Дима Копий
Сьогодні 18:40 141
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією Андрій Твердохліб
Вчора 13:53 1780
Про Зорю Скрипника, академію Шахтаря, Баєр і Лігу чемпіонів - Владлен Юрченко
Про Зорю Скрипника, академію Шахтаря, Баєр і Лігу чемпіонів - Владлен Юрченко Valeriy Ruchka
13.07.2020 10:49 1144
35 років тому Бубка став першим, хто підкорив висоту 6 метрів
35 років тому Бубка став першим, хто підкорив висоту 6 метрів Valeriy Ruchka
13.07.2020 10:12 972
Український курсант встановив унікальний рекорд
Український курсант встановив унікальний рекорд Андрій Твердохліб
12.07.2020 21:27 1154
Ястремська знялася в еротичній фотосесії та вляпалась у скандал
Ястремська знялася в еротичній фотосесії та вляпалась у скандал Андрій Твердохліб
12.07.2020 21:13 3153
Пресконференції Ряйкконена - шедевральні! Напередодні Iceman знову нагадав про себе
Пресконференції Ряйкконена - шедевральні! Напередодні Iceman знову нагадав про себе Андрій Твердохліб
12.07.2020 15:10 1280
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:26 Футбол Кобін: Суддя не заслуговував на побої 31
20:13 Футбол Гравець жіночої збірної України Овдійчук покинула Атлетіко 184
19:47 Футбол Визначилися учасники плей-оф УПЛ за Лігу Європи 263
19:37 Блог Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею 407
19:35 Теніс Світоліна зіграє з переможницею пари Севастова - Бертенс в другому етапі турніру в Берліні 189
19:24 Блог Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею 378
19:24 Футбол Прессекретар Анкарагюджю: Сьогодні ми розриваємо з Родрігесом контракт 597
19:11 Футбол Олімпік у більшості знищив Львів у 31 турі УПЛ 1292
19:09 Блог ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині 717
18:50 Футбол Маріуполь в меншості вирвав перемогу у Ворскли в 31 турі УПЛ 858
18:40 Блог Популярное казино с комфортными условиями для клиентской аудитории 143
18:36 Футбол Денисов опублікував фото арбітра, якого побили після матчу Агробізнес - Минай 1141
18:29 Бокс Лопесу можуть віддати титул Ломаченка 1808
18:29 Пряма трансляція Динамо Київ - Зоря: онлайн-трансляція матчу 31 туру УПЛ. LIVE 2626 2
18:27 Футбол Десна - Олександрія: стартові склади 986
18:19 Футбол Антоніо зацікавив Ювентус 1100
18:19 Пряма трансляція Десна - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 31 туру УПЛ. LIVE 1162
18:15 Футбол Динамо - Зоря: стартові склади 284
17:59 Інше Фінал жіночого чемпіонату Києва з пляжного футболу вже в неділю 1148
17:06 Футбол Десна - Олександрія: прогноз букмекерів 1604
16:57 Пряма трансляція Світоліна - Квітова: онлайн-трансляція фіналу в Берліні 5939
16:42 Футбол УАФ проаналізувала дії арбітра матчу Інгулець - Прикарпаття 1960
16:25 Баскетбол БК Тернопіль придбав досвідченого українця 1785
16:11 Футбол Франков: Судячи з усього, судді самі завдали собі побої? 1942
15:55 Баскетбол Запоріжжя підписало американського захисника 2033

Денисов опублікував фото арбітра, якого побили після матчу Агробізнес - Минай

Сьогодні 18:36 1141 0
Він був побитий відразу після гри
Денисов опублікував фото арбітра, якого побили після матчу Агробізнес - Минай
#Минай, #Агробізнес, #Іванов, #Денисов, #Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Після матчу 24-го туру Першої ліги між командами Агробізнес і Минай (0:2) в суддівській кімнаті побили головного арбітра матчу Юрія Іванова.

Директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов опублікував фото судді.

"Це обличчя арбітра матчу першої ліги Агробізнес - Минай Юрія Іванова. Він був побитий відразу після гри. Били в основному по корпусу, але влетіло і по обличчю. Що буде тепер? Хто буде покараний, як покараний? Будемо уважно спостерігати і висвітлювати розгляд цієї не тільки резонансної, але вже і кримінальної справи ", - написав Денисов.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это лицо арбитра матча Первой лиги Агробизнес - Минай Юрия Иванова. Он был избит сразу после игры. Били в основном по корпусу, но влетело и по лицу. Матч завершился победой Миная 2:0. Судья по ходу игры показал 8 желтых хозяевам встречи и 3 игрокам гостей. В середине первого тайма Иванов не поставил пенальти в ворота Миная. Эпизод был действительно спорный. Что будет теперь? Кто будет наказан, как наказан? Будем внимательно наблюдать и освещать разбирательство этого не только резонансного, но уже и криминального дела #перваялига #першаліга #минай #фкминай #агробизнес #фкагробізнес #фкагробизнес #футбол #україна #украина #ukraine #footballuatv #великийфутбол #рефери #referee

Допис, поширений Александр Денисов (@alexander_denysov_)

Нагадаємо, арбітр Іванов вказав Собуцького у рапорті про рукоприкладство після матчу

Коментарі ()