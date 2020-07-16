Денисов опублікував фото арбітра, якого побили після матчу Агробізнес - Минай

Джерело - Чемпіон.
Після матчу 24-го туру Першої ліги між командами Агробізнес і Минай (0:2) в суддівській кімнаті побили головного арбітра матчу Юрія Іванова.
Директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов опублікував фото судді.
"Це обличчя арбітра матчу першої ліги Агробізнес - Минай Юрія Іванова. Він був побитий відразу після гри. Били в основному по корпусу, але влетіло і по обличчю. Що буде тепер? Хто буде покараний, як покараний? Будемо уважно спостерігати і висвітлювати розгляд цієї не тільки резонансної, але вже і кримінальної справи ", - написав Денисов.
Переглянути цей допис в Instagram
Это лицо арбитра матча Первой лиги Агробизнес - Минай Юрия Иванова. Он был избит сразу после игры. Били в основном по корпусу, но влетело и по лицу. Матч завершился победой Миная 2:0. Судья по ходу игры показал 8 желтых хозяевам встречи и 3 игрокам гостей. В середине первого тайма Иванов не поставил пенальти в ворота Миная. Эпизод был действительно спорный. Что будет теперь? Кто будет наказан, как наказан? Будем внимательно наблюдать и освещать разбирательство этого не только резонансного, но уже и криминального дела #перваялига #першаліга #минай #фкминай #агробизнес #фкагробізнес #фкагробизнес #футбол #україна #украина #ukraine #footballuatv #великийфутбол #рефери #referee
Нагадаємо, арбітр Іванов вказав Собуцького у рапорті про рукоприкладство після матчу