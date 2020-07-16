Денисов опублікував фото арбітра, якого побили після матчу Агробізнес - Минай

Після матчу 24-го туру Першої ліги між командами Агробізнес і Минай (0:2) в суддівській кімнаті побили головного арбітра матчу Юрія Іванова.

Директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов опублікував фото судді.

"Це обличчя арбітра матчу першої ліги Агробізнес - Минай Юрія Іванова. Він був побитий відразу після гри. Били в основному по корпусу, але влетіло і по обличчю. Що буде тепер? Хто буде покараний, як покараний? Будемо уважно спостерігати і висвітлювати розгляд цієї не тільки резонансної, але вже і кримінальної справи ", - написав Денисов.