У Києві хочуть вкрасти назву дитячого футбольного клубу

Хочуть украсти назву дитячого футбольного клубу Спортивний Клуб Київ (СК Київ).

Про це заявив засновник клубу Євген Скуратов.

"Я - Скуратов Євген, засновник дитячого футбольного клубу Спортивний Клуб Київ (СК Київ).

Клуб офіційно існує з 2016 року. За цей час клуб став призером багатьох міських, українських та міжнародних змагань.

На жаль зараз хочуть вкрасти нашу назву, шляхом того, що вже заснували організацію з такою самою назвою, але іншою формою власності (ТОВ Академія Футболу СК Київ Ольга Бальберт, Ігорь Єрмаков) (ТОВ Спортивний клуб Київ, Владислав Шипинський), зробили логотип, та перейменували сторінку у ФБ (СК Київ) (СК КИЇВ) також заявляють про свої виключні права на цю назву (Спортивний клуб Київ, СК Київ) і рекламують його, але це все не відповідає дійсності", - зазначив Скуратов.