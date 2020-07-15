Італійський клуб шукає альтернативний варіант на позицію лівого захисника

Джерело - Укрінформ.

Захисник Динамо Віталій Миколенко може перейти в італійський Мілан.

Про це повідомляє Calciomercato.

Мілан шукає альтернативний варіант на позицію лівого захисника, яку зараз в команді займає Тео Ернандес. Одним з претендентів залишається захисник Динамо Віталій Миколенко.

Перешкодою для трансферу може стати висока ціна на гравця і відсутність у нього паспорта ЄС. Інформація про інтерес Мілана до Миколенка з'являлася ще влітку 2019 року.

Нагадаємо, Миколенко може перейти до французького клубу.