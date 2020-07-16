Президент Інгульця: Чи готовий мер Івано-Франківська відповісти за свої слова через пару днів?

Футбольний клуб Інгулець не працює з арбітрами і його хочуть втягнути в якусь брудну історію.

Про це заявив президент клубу Олександр Поворознюк.

У Прикарпаття було всього два удари по наших воротах за весь матч, гості центр поля не переходили, просто у нашої команди не йшов м'яч в ворота. Ми заслуговували перемогу. Так, суддя після матчу зізнався, що помилково призначив пенальті у ворота Прикарпаття.

"Я суддівство не коментую, тому що зарплату рефері не плачу. Як прокоментую слова мера Івано-Франківська? У нас свобода слова, він висловив свої думки. Але питання в тому, чи готовий він буде повторити і відповісти за ці слова через пару днів...

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Але при чому тут Поворознюк? Ми гроші суддям не возимо й ігри не купуємо. Про це можу вам сказати з усією відповідальністю. Нехай краще мер скаже, з яких грошей команді були обіцяні гравцям преміальні по 17 тисяч гривень за те, щоб відібрати у нас хоча б одне очко. Це гроші з бюджету міста або хтось привіз?

Є версія, що нас хочуть втягнути в якусь брудну історію. Може, Інгулець не хочуть бачити нагорі? Коли нам забивали з двометрового офсайду, чому всі мовчали? Або нехай розкажуть, скільки коштує пенальті в матчі Чорноморця і Руху...

УАФ обіцяє, що на матчах першої ліги теж скоро буде система VAR. Дай бог, я тільки за. Рефері теж перегинають іноді, але ми нікого ніколи не купували, це точно", - сказав Поворознюк.