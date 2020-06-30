Прикарпаття підписало колишнього хавбека Олімпіка

Сондей повернувся до рідної області

Джерело - ФК Прикарпаття.

Склад МФК Прикарпаття поповнив 26-річний півзахисник Іван Сондей, який уклав з івано-франківським клубом однорічний контракт.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Атакувальний хавбек, відомий своїми виступами за Нафтовик-Укрнафту, Олімпік і МФК Миколаїв, також може вдало діяти на обох флангах півзахисту.

У Команді рідного краю Сондей виступатиме під 21-им ігровим номером, а дебютувати у складі Прикарпаття цей досвідчений новачок цілком зможе вже у домашньому матчі 21-го туру Першої ліги з одеським Чорноморцем. Сьогодні хавбек був дозаявлений за івано-франківську команду.

Раніше, Прикарпаття облаштує фан-зону перед матчем із Чорноморцем.