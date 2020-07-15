 Барселона поверне півзахисника з оренди | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона поверне Аленью з Бетісу

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Враховуючи можливий відхід Ракітича та Відаля, "синьо-гранатові" вирішили повернути Карлеса, про що вже повідомили Бетіс
Барселона поверне Аленью з Бетісу
#Барселона, #Аленья, #Бетіс

Джерело - Футбол 24.

Барселона поверне півзахисника Карлоса Аленью з Бетіса, де він грає в оренді.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Матчі проти Алавеса та Вальядоліда стануть останніми для 22-річного хавбека у футболці "вердібланкос". За Бетіс він провів 14 матчів.

Враховуючи можливий відхід Ракітича та Відаля, "синьо-гранатові" вирішили повернути Карлеса, про що вже повідомили Бетіс.

Вихованець Барселони дозволить клубу омолодити склад та зменшити витрати на зарплату, бо заробляє значно менше за своїх іменитих конкурентів.

Нагадаємо, Барселона запропонувала Аяксу трьох гравців за голкіпера Онану.

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