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Бетіс орендував хавбека Барселони

Сьогодні 19:40 187 0
Аленья другу половину сезону проведе у севільському клубі
Бетіс орендував хавбека Барселони
#Бетіс, #Барселона

Джерело - UA-футбол.

Півзахисник каталонської Барселони Карлес Аленья продовжить кар'єру у Бетісі.

Про це повідомляє офіційний сайт блаугранас.

Зелено-білі орендували 21-річного хавбека до кінця сезону. В угоді не прописано право викупу.

Аленья провів 5 матчів за Барселону у цьому сезоні, сумарно відігравши на полі 260 хвилин.

Всього на його рахунку 39 матчів за каталонський клуб, в яких він відзначився трьома забитими голами.

Нагадаємо, Погба повернеться у Ювентус.

Раніше повідомлялося, що Погба більше не зіграє за Манчестер Юнайтед.

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