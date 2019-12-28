Бетіс орендував хавбека Барселони

Джерело - UA-футбол.
Півзахисник каталонської Барселони Карлес Аленья продовжить кар'єру у Бетісі.
Про це повідомляє офіційний сайт блаугранас.
Зелено-білі орендували 21-річного хавбека до кінця сезону. В угоді не прописано право викупу.
Аленья провів 5 матчів за Барселону у цьому сезоні, сумарно відігравши на полі 260 хвилин.
Всього на його рахунку 39 матчів за каталонський клуб, в яких він відзначився трьома забитими голами.
Нагадаємо, Погба повернеться у Ювентус.
Раніше повідомлялося, що Погба більше не зіграє за Манчестер Юнайтед.