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Реал готовий продати Себальоса

Сьогодні 13:15 292 0
Головним претендентом на хавбека є лондонський Арсенал
Реал готовий продати Себальоса
#Реал, #Себальос

Джерело - xsport.ua.

Мадридський Реал має намір розпрощатися з хавбеком Дані Себальосом, якщо головний тренер вершкових Зінедін Зідан залишиться в команді.

Про це повідомляє Marca. 

Вартість трансферу 23-річного іспанця склав близько 25 млн євро.

Головним претендентом на півзахисника є Арсенал, за який Себальос в цьому сезоні виступає на правах оренди. Коуч лондонців Мікель Артета хотів би бачити гравця у складі своєї команди в наступному сезоні.

Нагадаємо, мадридці вже продали Ашрафа Хакімі в Інтер за 40 млн євро, і Хаві Санчеса - в Вальядолід за 3 млн євро.

Раніше, у Реалі впевнені, що підпишуть Мбаппе в 2021 році.

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