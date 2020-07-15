Головним претендентом на хавбека є лондонський Арсенал

Мадридський Реал має намір розпрощатися з хавбеком Дані Себальосом, якщо головний тренер вершкових Зінедін Зідан залишиться в команді.

Про це повідомляє Marca.

Вартість трансферу 23-річного іспанця склав близько 25 млн євро.

Головним претендентом на півзахисника є Арсенал, за який Себальос в цьому сезоні виступає на правах оренди. Коуч лондонців Мікель Артета хотів би бачити гравця у складі своєї команди в наступному сезоні.

Нагадаємо, мадридці вже продали Ашрафа Хакімі в Інтер за 40 млн євро, і Хаві Санчеса - в Вальядолід за 3 млн євро.

Раніше, у Реалі впевнені, що підпишуть Мбаппе в 2021 році.