У Реалі впевнені, що підпишуть Мбаппе в 2021 році

Зірковий нападник ПСЖ потрібен вершковим

У Реалі впевнені в переході нападника ПСЖ і національної збірної Франції Кіліана Мбаппе у мадридський клуб в 2021 році.

Про це повідомляє Marca.

Поточний контракт Мбаппе закінчується 30 червня 2022 року, а вже в січні 2021 року він зможе підписати з Реалом попередню угоду про перехід.

В іспанському клубі сподіваються, що до цього часу ПСЖ не вдасться переконати Мбаппе продовжити угоду. У разі, якщо Мбаппе все ж погодиться продовжити контракт з паризьким клубом, Реал може відмовитися від трансферу.

Відзначимо, що в минулому сезоні Мбаппе зіграв 33 матчі за ПСЖ, забив 30 м'ячів і віддав 9 гольових передач.

Раніше, ПСЖ готове платити Мбаппе 40 млн євро в рік.