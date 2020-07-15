ПСЖ хоче підписати захисника Аталанти

Кастань може замінити Меньє в стані парижан

Французький ПСЖ цікавиться захисником італійської Аталанти Тімоті Кастанем.

Про це повідомляє Le 10 Sport.

Керівництво клубу бачить в 24-річному бельгійцеві заміну Тома Меньє, який до цього уклав контракт з Боруссією з Дортмунда.

Аталанта навряд чи відмовиться від пропозиції ПСЖ, оскільки якщо клуб не продасть гравця цього літа, то через рік він зможе піти безкоштовно в якості вільного агента.

Відзначимо, що в цьому сезоні Кастань провів в чемпіонаті Італії 21 матч, забив один м'яч і віддав дві гольові передачі. Його угода закінчується в 2021 році.

Раніше, гол і 2 асисти Маліновського допомогли Аталанті розтрощити Брешію в 33 турі Серії А.