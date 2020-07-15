Гол і 2 асисти Маліновського допомогли Аталанті розтрощити Брешію в 33 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.

Аталанта на власному полі розгромила Брешію (6:2) в матчі 33 туру італійської Серії А.

Руслан Маліновський відзначився фантастичним голом і 2 гольовими передачами на Пашилича. Українець вийшов на поле з перших хвилин і був замінений на 74-й хвилині Пікколі. Зазначимо, що хет-трик на рахунку Пашалича.

Чемпіонат Італії - Серія А

33-й тур, 14 липня

Аталанта - Брешія 6:2 (4:1)

Голи: 1:0 - 2' Пашалич, 1:1 - 8' Торрегросса, 2:1 - 25' до Рон, 3:1 - 28' Маліновський, 4:1 - 30' Сапата, 5:1 - 55' Пашалич, 6:1 - 58' Пашалич, 6:2 - 83' Шпалек