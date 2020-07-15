Маліновський став найкращим гравцем матчу Аталанта - Брешія

Джерело - sport.ua.
Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський провів фантастичний матч в чемпіонаті Італії проти Брешії (6:2) і отримав максимальну оцінку.
Про це повідомляє Whoscored.
Портал оцінив гру українця в 10 балів (максимальний показник).
Руслан став найкращим гравцем зустрічі, друге місце зайняв автор хет-трику хорват Маріо Пашалич з оцінкою 9,99 бала (на зображенні оцінки округлені до десятих). Саме йому Маліновський двічі асистував під час зустрічі. Ще раз Руслан забив сам.
Нагадаємо, Маліновський міг опинитися в Наполі.