Маліновський став найкращим гравцем матчу Аталанта - Брешія

Українець провів феноменальний матч

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський провів фантастичний матч в чемпіонаті Італії проти Брешії (6:2) і отримав максимальну оцінку.

Про це повідомляє Whoscored.

Портал оцінив гру українця в 10 балів (максимальний показник).

Руслан став найкращим гравцем зустрічі, друге місце зайняв автор хет-трику хорват Маріо Пашалич з оцінкою 9,99 бала (на зображенні оцінки округлені до десятих). Саме йому Маліновський двічі асистував під час зустрічі. Ще раз Руслан забив сам.

Нагадаємо, Маліновський міг опинитися в Наполі.