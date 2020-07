Півзахисник Наполі Аллан може перейти в англійський Евертон.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

В даний момент тривають переговори по футболісту.

Аллан - перший вибір на позицію півзахисту для головного тренера "ірисок" Карла Анчелотті.

В останні дні мадридський Атлетіко також запитував інформацію по гравцеві.

