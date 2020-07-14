Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Наполі Аллан може перейти в англійський Евертон.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
В даний момент тривають переговори по футболісту.
Аллан - перший вибір на позицію півзахисту для головного тренера "ірисок" Карла Анчелотті.
В останні дні мадридський Атлетіко також запитував інформацію по гравцеві.
Talks continue between #Everton and #Napoli for the brazilian midfielder #Allan. He is the first choice for #Toffees manager Carlo #Ancelotti. Also #AtleticoMadrid have asked info for Allan in the last days. #transfers #EFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 14, 2020
Нагадаємо, Вулвергемптон розгромив Евертон.