Вулвергемптон розгромив Евертон у 35 турі АПЛ

Вулвергемптон піднявся на шосте місце у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

12 липня у матчі 35 туру АПЛ Вулвергемптон святкував домашню впевнену перемогу над Евертоном.

Наприкінці першого тайму Вулвергмептон завдяки голу Хімінеса, який реалізував пенальті, вийшов вперед. На старті другого тайму зустрічі після передачі Нету Дендонкер подвоїв рахунок. А на 74-ій хвилині третій гол забив Діогу.

Чемпіонат Англії - АПЛ

35 тур, 12 липня

Вулвергемптон - Евертон 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+2 Хіменес (пен), 2:0 - 47 Дендонкер, 3:0 - 74 Діогу

Нагадаємо, Шеффілд сенсаційно розгромив Челсі.

Раніше, Ліверпуль не зміг перемогти Бернлі.