Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський міг опинитися в Наполі минулого літа.

Про це розповів журналіст Чіро Венерато.

"Наполі практично взяв його. Спортивний директор неапольського клубу Крістіано Джунтолі дістався до 27-річного українця першим, навіть раніше Аталанти. Потім менеджер відмовився від ідеї підписання хавбека, а клуб з Бергамо скористався можливістю, щоб закрити угоду", - сказав Венерато.