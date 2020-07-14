Італійський клуб заплатить за 21-річного форварда приблизно 81 мільйон євро

Джерело - Football Italia.

Нігерійський нападник Лілля Віктор Осімхен продовжить кар'єру в Наполі.

Про це повідомляє Football Italia.

Трансфер офіційно буде оформлений протягом найближчих 48 годин.

Італійський клуб заплатить за 21-річного форварда приблизно 81 мільйон євро. Переговори знаходяться на завершальній стадії.

На минулому тижні переговори були припинені через запити агента футболіста. До переговорів був залучений інший посередник, це дозволило сторонам прийти до домовленості.

Можливо, вже в четвер Осімхен пройде медогляд в Наполі.

Нагадаємо, Гаттузо залишиться тренером Наполі.

Раніше, Наполі і Мілан розписали результативну нічию.