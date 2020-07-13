Гаттузо залишиться тренером Наполі

Де Лаурентіс задоволений роботою фахівця

Джерело - Football Italia.

Дженнаро Гаттузо залишиться наставником команди Наполі ще на один сезон.

Про це заявив президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс.

"Дженнаро все влаштовує і в професійному, і в побутовому плані. Він з тієї рідкісної категорії людей, які роблять роботу з любов'ю і завжди віддають всі сили. До того ж, з ним можна поговорити про що завгодно, хоча зазвичай з футболістами у мене мало спільних тем", - сказав Луарентіс.

Гаттузо очолив Наполі в грудні, коли команда перебувала в кризі, і йому вдалося взяти ситуацію під контроль. У Партенопеї лише одна поразка в останніх 13 матчах; крім того, команда виграла Кубок Італії - свій перший трофей з 2014 року.

Раніше, Наполі і Мілан розписали результативну нічию.