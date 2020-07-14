 Решфорд може перейти в ПСЖ за більш ніж 100 млн | Футбол | Champion.com.ua
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Решфорд - пріоритетна трансферна мета ПСЖ

Сьогодні 17:33 723 0
Німецький фахівець бачить у Решфорді ідеальний зразок сучасного динамічного атакуючого гравця
Решфорд - пріоритетна трансферна мета ПСЖ
#Решфорд, #Манчестер Юнайтед, #ПСЖ

Джерело - The Independent.

Англійський нападник Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд зацікавив ПСЖ.

Про це повідомляє The Independent.

Парижани визначили 22-річного гравця як пріоритетну трансферну мету. У переході англійця зацікавлений особисто тренер ПСЖ Томас Тухель.

Німецький фахівець бачить у Решфорді ідеальний зразок сучасного динамічного атакуючого гравця.

Манчестер Юнайтед високо цінує форварда, але за його трансфер манкуніанці хотіли б отримати більше 100 млн фунтів.

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