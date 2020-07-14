Джерело - The Independent.
Англійський нападник Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд зацікавив ПСЖ.
Про це повідомляє The Independent.
Парижани визначили 22-річного гравця як пріоритетну трансферну мету. У переході англійця зацікавлений особисто тренер ПСЖ Томас Тухель.
Німецький фахівець бачить у Решфорді ідеальний зразок сучасного динамічного атакуючого гравця.
Манчестер Юнайтед високо цінує форварда, але за його трансфер манкуніанці хотіли б отримати більше 100 млн фунтів.
Нагадаємо, Де Хеа став рекордсменом Манчестер Юнайтед по зіграним матчам.
Раніше Манчестер Юнайтед встановив унікальне досягнення в АПЛ.