Де Хеа став рекордсменом Манчестер Юнайтед по зіграним матчам

Воротар вийшов на перше місце за кількістю матчів серед легіонерів

Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Іспанський воротар Давид Де Хеа зіграв в матчі 24-го туру АПЛ, в якому Манчестер Юнайтед обіграв Астон Віллу (3:0). Цей матч став для гравця 399-м за клуб.

Про це повідомляє пресслужба "червоних дияволів".

За цим показником він обійшов легендарного воротаря Петера Шмейхеля і вийшов на перше місце за кількістю ігор за клуб для легіонера.

29-річний Де Хеа приєднався до Юнайтед з Атлетіко в 2011 році.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед встановив унікальне досягнення в АПЛ.