Джерело - Чемпіон.
Каталонська Барселона офіційно презентувала новий комплект домашньої форми на сезон-2020/2021.
Повідомляє пресслужба "блаугранас".
Футболка виконана в класичних синьо-гранатових кольорах з жовтими вставками.
Участь у презентації взяли Ліонель Мессі, Жерар Піке, Антуан Грізманн і інші гравці каталонської команди.
😍 Our new first kit 20/21 😍#OnlyForCulers pic.twitter.com/HtuojoRxsg— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2020
🐐 Leo Messi— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2020
Технічним спонсором Барселони є компанія Nike.
Нагадаємо, Мессі став рекордсменом Ла-Ліги.
Раніше Барселона мінімально перемогла Вальядолід та зберегла шанси на чемпіонство.