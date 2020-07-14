Ліонель Мессі брав участь в презентації

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона офіційно презентувала новий комплект домашньої форми на сезон-2020/2021.

Повідомляє пресслужба "блаугранас".

Футболка виконана в класичних синьо-гранатових кольорах з жовтими вставками.

Участь у презентації взяли Ліонель Мессі, Жерар Піке, Антуан Грізманн і інші гравці каталонської команди.

🐐 Leo Messi — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2020

Технічним спонсором Барселони є компанія Nike.

Нагадаємо, Мессі став рекордсменом Ла-Ліги.

Раніше Барселона мінімально перемогла Вальядолід та зберегла шанси на чемпіонство.