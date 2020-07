Каталонська Барселона офіційно презентувала новий комплект домашньої форми на сезон-2020/2021.

Повідомляє пресслужба "блаугранас".

Футболка виконана в класичних синьо-гранатових кольорах з жовтими вставками.

Участь у презентації взяли Ліонель Мессі, Жерар Піке, Антуан Грізманн і інші гравці каталонської команди.

😍 Our new first kit 20/21 😍#OnlyForCulers pic.twitter.com/HtuojoRxsg