Мессі став рекордсменом Ла-Ліги

У поєдинку 36-го туру Прімери проти Вальядоліда (1:0) Ліонель Мессі віддав гольову передачу на Артуро Відаля і передача стала для аргентинця 20-ю в нинішньому чемпіонаті.

Про це повідомляє Squawka.

Також на рахунку Мессі 22 голи.

Форвард Барселони став першим гравцем Ла-Ліги, якому вдалося забити не менше 20 м'ячів і віддати не менше 20 результативних передач за сезон.

