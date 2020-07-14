Гент не хоче продавати Яремчука

Український форвард є важливим гравцем команди

До українського нападника бельгійського Гента Романа Яремчука проявляють інтерес інші клуби, проте бельгійці не бажають продавати українця.

Про це повідомляє Het Laatste Nieuws.

Керівництво зазначає, що у Гента хороша фінансова ситуація, тому продаж лідерів не є обов'язковою. У клубі більше розраховують на вдалий виступ у Лізі чемпіонів - команда стартує з кваліфікації.

У минулому сезоні Яремчук продовжив контракт до середини 2023 року.

Яремчук в чемпіонаті 2019/20 забив 10 голів в 18-ти матчах.

Раніше, Яремчук травмувався у контрольному матчі Гента.